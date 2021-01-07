2017 Mazda MAZDA3

NEW ARRIVAL, TEST DRIVE TODAY, YOU'LL LOVE IT ZOOM ZOOM !!! CERTIFIED!! WARRANTY!! FINANCING AVAILABLE!! 2017 MAZDA 3 SPORT SEDAN, FWD, SKYACTIV-G 2.0L, 155HP
FEATURE'S:
PUSH-BUTTON START, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL, BLUETHOOTH -VOICE OPERATED PHONE WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS AM/FM RADIO, AIR CONDITIONING AND MORE!!!!!!
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
OTHER FEATURES: 1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V POWER OUTLET(S), 2 TRIP ODOMETER, 4-WHEEL ABS, 6 TOTAL SPEAKERS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AHA INTERNET RADIO APP, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DRIVER INFORMATION SYSTEM, DUAL TIP EXHAUST, DUAL VANITY MIRRORS, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUP HOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HALOGEN HEADLIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, ILLUMINATED ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MAZDA CONNECT INFOTAINMENT, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY MULTI-FUNCTION DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION POWER BRAKES, REAR WINDOW DEFOGGER, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP COMPUTER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
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OMVIC REGISTERED DEALER
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Windows
Cruise Control
Clock
Front Floor Mats
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
AM/FM Radio
Trip Computer
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Steel Wheels
Halogen Headlights
rear window defogger
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Chrome window trim
Cloth Upholstery
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Rear Stabilizer Bar
low fuel
Front stabilizer bar
Full wheel covers
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Driver Information System
Dual Vanity Mirrors
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
engine oil
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
3-point front seatbelts
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
12V POWER OUTLET(S)
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
VOICE OPERATED PHONE
2 TRIP ODOMETER
LAMP FAILURE
COOLANT WARNIN
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
100 AMPS ALTERNATOR
14.0 STEERING RATIO
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
AHA INTERNET RADIO APP
MAZDA CONNECT INFOTAINMENT
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
ILLUMINATED ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
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