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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2017 Volvo V60
2017 Volvo V60
Cross Country T5 Premier
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$24,888
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68,428KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 10350303
- Stock #: 2525
- VIN: YV440MWK3H1033465
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Stone White
- Body Style Wagon
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 68,428 KM
Vehicle Description
2017 VOLVO V60 CROSS COUNTRY T5 PREMIER
Body Type: WAGON
Engine: 2.0L TURBO I4 240HP
Transmission: 8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, AUTO START/STOP, RAIN SENSING FRONT WIPERS, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, EVASIVE STEERING ASSIST, POWER/ HEATED LEATHER SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP, POWER SUNROOF, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, DVD AUDIO IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 8 TOTAL SPEAKERS, DRIVE MODE SELECTOR, MULTI-FUNCTION DISPLAY, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, HOTSPOT COMPATIBLE WIFI, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, REAR PARKING SENSORS
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, ALUMINUM DOOR SILL TRIM, ALUMINUM INTERIOR ACCENTS, ALUMINUM ROOF RAILS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL,
BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS,
CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY BRAKING PREPARATION, ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING,
FOLDABLE REAR HEADRESTS, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, GRACENOTE INTERNET RADIO APP, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM, MOONROOF / SUNROOF WIND DEFLECTOR, ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR FOG LIGHTS, REAR WINDOW DEFOGGER,
RETRACTABLE CARGO COVER, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, ROLL STABILITY CONTROL, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SENSUS CONNECT INFOTAINMENT, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAFFIC SIGN RECOGNITION, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT REAR WIPER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOLVO CARS SMART DEVICE APP COMPATIBILITY,
VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS, WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, YELP CONNECTED IN-CAR APPS
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Rear Parking Sensors
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Air filtration
Retractable cargo cover
Front overhead console
Drive mode selector
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.46 Axle Ratio
Exterior
Silver roof rails
Rear fog lights
Black window trim
Comfort
Dual front air conditioning zones
Powertrain
Center limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
160 watts
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Variable intermittent rear wiper
Emergency braking preparation
Hill holder control
Traffic sign recognition
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
GRACENOTE INTERNET RADIO APP
8 TOTAL SPEAKERS
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
INTEGRATED FRONT HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
FRONT SKID PLATE(S)
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
210 AMPS ALTERNATOR
VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS
POWER ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
YELP CONNECTED IN-CAR APPS
Evasive steering assist
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSUS CONNECT INFOTAINMENT
VOLVO CARS SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
HOTSPOT WI-FI
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