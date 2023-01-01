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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Audi A5 Sportback
2018 Audi A5 Sportback
2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$27,999
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85,521KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9616441
- Stock #: 2396
- VIN: WAUBNCF59JA054002
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2396
- Mileage 85,521 KM
Vehicle Description
2018 AUDI A5 SPORTBACK 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS
Body Type: SEDAN
Engine: 2.0L TURBO I4 252HP
Transmission:7-SPEED DOUBLE CLUTCH
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
AUTO START/STOP, PUSH-BUTTON START, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, BACK UP CAMERA, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, FRONT PARKING SENSORS, ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF, DRIVE MODE SELECTOR, 4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, RAIN SENSING FRONT WIPERS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, CRUISE CONTROL, P OWER HEATED LEATHER SEATS, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER / HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 9 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, SATELLITE RADIO, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, KNEE AIRBAGS, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 SUBWOOFER, 10 WHEEL SPOKES, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALLOY SHIFT KNOB TRIM, ALLOY WHEELS, ALUMINUM DOOR SILL TRIM, ALUMINUM INTERIOR ACCENTS, ALUMINUM WINDOW TRIM, AMBIENT LIGHTING, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BRAKE DRYING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS,
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, DVD AUDIO REMOTE CD, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EMERGENCY BRAKING PREPARATION, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOOTWELL LIGHTS, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEATED DRIVER SEAT, HEATED PASSENGER SEAT, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, HOTSPOT WI-FI, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER UPHOLSTERY, LIP REAR SPOILER, MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION,
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, POWER BRAKES, POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP,
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL,
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, VOICE OPERATED PHONE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console
Drive mode selector
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Alloy Wheels
LED Taillights
Leather upholstery
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
4.27 Axle Ratio
Center limited slip differential
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Regenerative braking system
Front struts
Footwell lights
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
VOICE OPERATED PHONE
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LIP REAR SPOILER
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
15.9 STEERING RATIO
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARM
10 WHEEL SPOKES
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
180 WATTS
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
DVD AUDIO REMOTE CD
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
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