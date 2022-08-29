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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Ford Transit
2018 Ford Transit
Connect Cargo XLT
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$32,488
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123,391KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9012673
- Stock #: 2352
- VIN: NM0LS7F78J1349694
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2352
- Mileage 123,391 KM
Vehicle Description
2018 FORD TRANSIT CONNECT CARGO XLT
BODY TYPE: MINI-VAN
BODY SUB TYPE: CARGO
ENGINE: DURATEC 2.5L I4 169HP
TRANSMISSION: 6-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: FWD
FEATURES:
CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, JMP3 PLAYBACK IN-DASH CD, ACK AUXILIARY AUDIO INPUT, FRONT FOG LIGHTS, HALOGEN HEADLIGHTS, DIGITAL ODOMETER, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DUAL FRONT AND FRONT SIDE AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 TOTAL SPEAKERS, 4-WHEEL ABS, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, BLACK BODY SIDE MOLDINGS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLOCK, DUAL VANITY MIRRORS, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FULL WHEEL COVERS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, PROGRAMMABLE SAFETY KEY, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Roll Stability Control
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Dual Vanity Mirrors
Chrome Interior Accents
Front overhead console
Power Steering
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
Clock
Tilt and telescopic steering wheel
Steel Wheels
Halogen Headlights
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Cloth Upholstery
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Front power windows
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Multi-function display
Hill holder control
Capless fuel filler system
Programmable safety key
1 ONE-TOUCH WINDOWS
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
2 TOTAL SPEAKERS
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
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