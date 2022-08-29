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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Ford Transit
2018 Ford Transit
Connect Cargo XL
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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66,153KM
Used
Good Condition
- Listing ID: 9101056
- Stock #: 2371
- VIN: NM0LS7E78J1373821
Vehicle Details
- Exterior Colour Whit
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2371
- Mileage 66,153 KM
Vehicle Description
2018 FORD TRANSIT CONNECT CARGO XL
Body Type: MINI-VAN
Body Sub Type: CARGO
Engine: DURATEC 2.5L I4 169HP
Displacement: 2.5
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, HALOGEN HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DUAL FRONT AND FRONT SIDE AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 TOTAL SPEAKERS, 4-WHEEL ABS, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, BLACK BODY SIDE MOLDINGS, BLACK WINDOW TRIM,
BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE,
CLOCK, DIGITAL ODOMETER, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FULL WHEEL COVERS, HILL HOLDER CONTROL, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROLL STABILITY CONTROL, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER,
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
CARFAX GIVEN FOR EACH VEHICLE!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Steering
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
Power Door Locks
Trip Odometer
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Cloth door trim
Front overhead console
Clock
Tilt and telescopic steering wheel
Steel Wheels
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
sun visors
4-Wheel ABS
Full wheel covers
digital odometer
Vinyl upholstery
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
Front power windows
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Hill holder control
Capless fuel filler system
1 ONE-TOUCH WINDOWS
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
2 TOTAL SPEAKERS
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
CARGO AREA RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
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