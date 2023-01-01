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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Hyundai Tucson
2018 Hyundai Tucson
"
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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154,791KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9459385
- Stock #: 2417
- VIN: KM8J33A49JU634055
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2417
- Mileage 154,791 KM
Vehicle Description
2018 HYUNDAI TUCSON
Body Type: SUV
Engine: 2.0L I4 164HP 151FT. LBS.
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, OCCUPANT SENSOR DEACTIVATION, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL, DRIVE MODE SELECTOR, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY,
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, HEATED SIDE MIRRORS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, OIL PRESSURE GAUGE, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING,
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Front overhead console
Drive mode selector
AM/FM Radio
Alloy Wheels
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
3.44 Axle Ratio
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
0.39 REAR BRAKE WIDTH
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
14.4 STEERING RATIO
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 23 MM REAR STABILIZER BAR
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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