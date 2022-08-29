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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Jeep Grand Cherokee
2018 Jeep Grand Cherokee
Limited
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$29,888
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131,132KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 9217393
- Stock #: 2373
- VIN: 1C4RJFBG4JC157838
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 2373
- Mileage 131,132 KM
Vehicle Description
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2018 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
ENGINE: 3.6L V6 295HP 260FT. LBS.
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC
DOORS: 4
DRIVE TYPE: 4X4
Installed Equipment:
0.55 REAR BRAKE WIDTH
1.3 FRONT BRAKE WIDTH
115V POWER OUTLET(S)
180 AMPS ALTERNATOR
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
2 ONE-TOUCH WINDOWS
3-POINT FRONT SEATBELTS
3-POINT REAR SEATBELTS
3.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
3.45 AXLE RATIO
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
4-WHEEL ABS
ACOUSTIC LAMINATED GLASS
ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS
ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
AIR FILTRATION
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AM/FM RADIO
AMBIENT LIGHTING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
AUTO START/STOP
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
AUXILIARY OIL COOLER
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
BODY-COLOR BODY SIDE MOLDINGS
BRAKE DRYING
BRAKING ASSIST
CARGO AREA FLOOR MAT
CARGO AREA LIGHT
CARGO NET STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CARPET FLOOR MATERIAL
CENTER LOCKING DIFFERENTIAL
CHILD SAFETY DOOR LOCKS
CHROME ROOF RAILS
CHROME WINDOW TRIM
CLOCK
COMPASS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CRUISE CONTROL
CUSTOMIZABLE INSTRUMENT CLUSTER
DAYTIME RUNNING LIGHTS
DIGITAL ODOMETER
DRIVE MODE SELECTOR
DRIVER KNEE AIRBAGS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES
DUAL FRONT AIRBAGS
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR
ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY
FIXED LIFTGATE WINDOW
FOOTWELL LIGHTS
FRONT ASSIST HANDLE
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT CRUMPLE ZONES
FRONT CUPHOLDERS
FRONT DRIVER AND PASSENGER TINTED GLASS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT FLOOR MATS
FRONT FOG LIGHTS
FRONT OVERHEAD CONSOLE
FRONT READING LIGHTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
FRONT SEATBELT PRETENSIONERS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
FRONT SIDE AIRBAGS
FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS
FRONT STABILIZER BAR
FRONT STRUTS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
HANDS FREE PHONE
HEATED DRIVER SEAT
HEATED PASSENGER SEAT
HEATED REAR SEAT
HEATED SIDE MIRRORS
HEATED STEERING WHEEL
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
HILL HOLDER CONTROL
IN DASH REARVIEW MONITOR
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
INTERMITTENT REAR WIPER
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LEATHER SHIFT KNOB TRIM
LEATHER STEERING WHEEL TRIM
LEATHER-TRIMMED UPHOLSTERY
LED TAILLIGHTS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MULTI-FUNCTION DISPLAY
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POLISHED ALUMINUM WHEELS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
POWER BRAKES
POWER STEERING
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
PUSH-BUTTON START
RADIO DATA SYSTEM
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
REAR PARKING SENSORS
REAR PRIVACY GLASS
REAR STABILIZER BAR
REAR TOW HOOKS
REAR WINDOW DEFOGGER
REARVIEW CAMERA SYSTEM
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
REMOTE ENGINE START
ROLL STABILITY CONTROL
ROOFLINE REAR SPOILER
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL
SPLIT REAR SEAT FOLDING
STABILITY CONTROL
TACHOMETER GAUGE
TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TRACTION CONTROL
TRIP ODOMETER
UCONNECT INFOTAINMENT
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
Rear Parking Sensors
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Heated Steering Wheel
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Drive mode selector
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
3.45 Axle Ratio
AM/FM Radio
Clock
Remote Engine Start
Rear Tow Hooks
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Heated Rear Seat
Dual front air conditioning zones
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Chrome Roof Rails
Leather shift knob trim
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
POLISHED ALUMINUM WHEELS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Leather-trimmed upholstery
Acoustic laminated glass
Center locking differential
Body-color body side moldings
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Front struts
Footwell lights
Hill holder control
Electronic messaging assistance
1.3 FRONT BRAKE WIDTH
115V POWER OUTLET(S)
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
180 AMPS ALTERNATOR
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
ELECTRONIC HI-LO 4WD SELECTOR
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UCONNECT INFOTAINMENT
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
CARGO NET STORAGE
3.2 TURNS LOCK-TO-LOCK
Customizable instrument cluster
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
0.55 REAR BRAKE WIDTH
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
FRONT DRIVER AND PASSENGER TINTED GLASS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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