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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Mercedes-Benz C-Class
2018 Mercedes-Benz C-Class
C 300 4MATIC
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$29,999
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122,569KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 9242158
- Stock #: 2388
- VIN: 55SWF4KB2JU241137
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2388
- Mileage 122,569 KM
Vehicle Description
2018 MERCEDES-BENZ C 300
Body Type: SEDAN
Displacement: 2..0l TURBO
Doors: 4
Drive Type: AWD
FEATURES:
0.5 REAR BRAKE WIDTH
1.3 FRONT BRAKE WIDTH
12V FRONT POWER OUTLET(S)
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3-POINT FRONT SEATBELTS
3-POINT REAR SEATBELTS
3.07 AXLE RATIO
4 ONE-TOUCH WINDOWS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
4-WHEEL ABS
8 TOTAL SPEAKERS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS
ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
ALLOY WHEELS
AM/FM RADIO
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
AUTO START/STOP
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
BRAKE DRYING
BRAKING ASSIST
CARGO AREA LIGHT
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CARPET FLOOR MATERIAL
CENTER LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
CHILD SAFETY DOOR LOCKS
CHROME WINDOW TRIM
CLOCK
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CRUISE CONTROL
DIGITAL ODOMETER
DOOR POCKETS STORAGE
DRIVE MODE SELECTOR
DRIVER ATTENTION ALERT SYSTEM
DRIVER KNEE AIRBAGS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES
DUAL FRONT AIRBAGS
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
DUAL TIP EXHAUST
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
EMERGENCY BRAKING PREPARATION
EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY
FRONT ASSIST HANDLE
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT CRUMPLE ZONES
FRONT CUPHOLDERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT FLOOR MATS
FRONT READING LIGHTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
FRONT SEATBELT PRETENSIONERS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
FRONT SIDE AIRBAGS
FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS
FRONT STABILIZER BAR
FRONT STRUTS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
HANDS FREE PHONE
HILL HOLDER CONTROL
HOTSPOT COMPATIBLE WI-FI
IN DASH REARVIEW MONITOR
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LEATHER STEERING WHEEL TRIM
LEATHERETTE UPHOLSTERY
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
LED TAILLIGHTS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
MBRACE SATELLITE COMMUNICATIONS
MERCEDES ME SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MULTI-FUNCTION DISPLAY
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER BRAKES
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
PUSH-BUTTON START
RADIO DATA SYSTEM
RAIN SENSING FRONT WIPERS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
REAR STABILIZER BAR
REAR WINDOW DEFOGGER
REARVIEW CAMERA SYSTEM
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
RUN FLAT TIRES
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL
SPLIT REAR SEAT FOLDING
STABILITY CONTROL
TACHOMETER GAUGE
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TOUCH-SENSITIVE CONTROLS
TRACTION CONTROL
TRIP ODOMETER
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
WOOD-TONE INTERIOR ACCENTS
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Drive mode selector
AM/FM Radio
Alloy Wheels
LED Taillights
Chrome window trim
Run flat tires
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.07 Axle Ratio
Push-Button Start
Dual front air conditioning zones
Center limited slip differential
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Driver knee airbags
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Driver attention alert system
Touch-sensitive controls
1.3 FRONT BRAKE WIDTH
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
8 TOTAL SPEAKERS
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
MBRACE SATELLITE COMMUNICATIONS
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
WOOD-TONE INTERIOR ACCENTS
0.5 REAR BRAKE WIDTH
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
HOTSPOT COMPATIBLE WI-FI
MERCEDES ME SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
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