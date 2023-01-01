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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 RAM ProMaster
2018 RAM ProMaster
1500 136 WB
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$26,888
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203,574KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9594019
- Stock #: 2428
- VIN: 3C6TRVAG6JE115178
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 3-door
- Mileage 203,574 KM
Vehicle Description
BRAND NEW TIRES!! RACKING IN BACK!!
2018 RAM PROMASTER 1500 136 WB
Body Sub Type CARGO
Engine: PENTASTAR 3.6L V6 280HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:3
Drive Type: FWD
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, IN DASH REARVIEW MONITOR, TILE/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 4 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DUAL FRONT AIRBAGS, SIDE IMPACT AIRBAGS, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, BLACK BODY SIDE MOLDINGS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLEARANCE LIGHTS, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, DIGITAL ODOMETER, DRIVERS SEAT ARMRESTS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS, LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS, LOW OEM ROOF HEIGHT, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS,
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, PARTIAL WHEEL COVERS, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR STEP BUMPER DETAIL, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROLL STABILITY CONTROL, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL,
SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VOICE OPERATED PHONE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Power Windows
Power Steering
50 State Emissions
Front stabilizer bar
3.86 Axle Ratio
AM/FM Radio
Trip Odometer
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Clock
Telescopic Steering Wheel
External temperature display
Steel Wheels
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Cloth Upholstery
sun visors
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Braking Assist
trailer stability control
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Clearance Lights
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
180 AMPS ALTERNATOR
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
DRIVERS SEAT ARMRESTS
MACPHERSON FRONT STRUTS
PARTIAL WHEEL COVERS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
VOICE OPERATED PHONE
12V FRONT POWER OUTLET(S)
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
4 TOTAL SPEAKERS
.63 REAR BRAKE WIDTH
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
REAR STEP BUMPER DETAIL
1.26 FRONT BRAKE WIDTH
18.9 STEERING RATIO
LOW OEM ROOF HEIGHT
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
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