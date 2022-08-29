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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2018 Volkswagen Golf
2018 Volkswagen Golf
TRENDLINE
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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129,886KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 9261040
- Stock #: 2394
- VIN: 3VWG17AU0JM272193
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2394
- Mileage 129,886 KM
Vehicle Description
2018 VOLKSWAGEN GOLF
Engine 1.8L TURBO I4 170HP 199FT. LBS.
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 2
Drive Type: FWD
FEATURES:
0.4 REAR BRAKE WIDTH
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
13.6 STEERING RATIO
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
3-POINT FRONT SEATBELTS
3-POINT REAR SEATBELTS
3.87 AXLE RATIO
4 ONE-TOUCH WINDOWS
4-WHEEL ABS
8 TOTAL SPEAKERS
ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS
ADJUSTABLE REAR HEADRESTS
AIR FILTRATION
ALLOY WHEELS
AM/FM RADIO
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS
BLACK WINDOW TRIM
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
BRAKING ASSIST
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO AREA LIGHT
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
CHILD SAFETY DOOR LOCKS
CLOCK
COMPASS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CRUISE CONTROL
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
DIGITAL ODOMETER
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DRIVE MODE SELECTOR
DUAL FRONT AIRBAGS
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
DUAL TIP EXHAUST
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT AIR CONDITIONING
FRONT ASSIST HANDLE
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE
FRONT CRUMPLE ZONES
FRONT CUPHOLDERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT FLOOR MATS
FRONT OVERHEAD CONSOLE
FRONT READING LIGHTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
FRONT SEATBELT PRETENSIONERS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
FRONT SIDE AIRBAGS
FRONT SIDE CURTAIN AIRBAGS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
HEATED SIDE MIRRORS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
INTERMITTENT REAR WIPER
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LEATHER SHIFT KNOB TRIM
LEATHER STEERING WHEEL TRIM
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
LED TAILLIGHTS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MULTI-FUNCTION DISPLAY
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
POWER BRAKES
RADIO DATA SYSTEM
RAIN SENSING FRONT WIPERS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
REAR WINDOW DEFOGGER
REARVIEW CAMERA SYSTEM
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RETRACTABLE CARGO COVER
SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL
SPLIT REAR SEAT FOLDING
STABILITY CONTROL
TACHOMETER GAUGE
TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TRACTION CONTROL
TRIP ODOMETER
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Safety brake pedal system
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
Retractable cargo cover
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Drive mode selector
AM/FM Radio
Alloy Wheels
LED Taillights
Intermittent rear wiper
Black window trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Leather shift knob trim
3.87 Axle Ratio
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
8 TOTAL SPEAKERS
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
13.6 STEERING RATIO
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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