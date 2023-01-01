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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Chevrolet Spark
2019 Chevrolet Spark
1LT CVT
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$18,888
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27,924KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 10497468
- Stock #: 2537
- VIN: KL8CD6SA1KC727748
Vehicle Details
- Exterior Colour Orange
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2537
- Mileage 27,924 KM
Vehicle Description
2019 CHEVROLET SPARK 1LT CVT
Body Type: HATCHBACK
Engine: ECOTEC 1.4L I4 98HP
Transmission: CVT
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROLS,TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT KNEE AIRBAGS, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS AND SIDE CURTAIN AIRBAG ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR
BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHEVROLET INFOTAINMENT SYSTEM INFOTAINMENT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, DIGITAL ODOMETER, DRIVERS SEAT ARMRESTS, DRIVING PERFORMANCE CONNECTED IN-CAR APPS, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT CUPHOLDERS, FRONT LICENSE PLATE BRACKET,
FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEATED SIDE MIRRORS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HIDDEN EXHAUST, HILL HOLDER CONTROL, HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION, HOTSPOT WI-FI, IN DASH REARVIEW MONITOR, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, MULTI-FUNCTION DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS, PANDORA INTERNET RADIO APP, PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER,
REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, ROOFLINE REAR SPOILER, RUBBER/VINYL CARGO AREA FLOOR MAT, SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SECOND ROW CENTER CONSOLE, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TILT STEERING WHEEL, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, URETHANE SHIFT KNOB TRIM. URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Interior
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
Front stabilizer bar
3.76 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Exterior
Intermittent rear wiper
Front license plate bracket
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
Hidden exhaust
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DRIVERS SEAT ARMRESTS
MACPHERSON FRONT STRUTS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANDORA INTERNET RADIO APP
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
16.1 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
DRIVING PERFORMANCE CONNECTED IN-CAR APPS
SECOND ROW CENTER CONSOLE
80 AMPS ALTERNATOR
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
CHEVROLET INFOTAINMENT SYSTEM INFOTAINMENT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
RUBBER/VINYL CARGO AREA FLOOR MAT
HOTSPOT WI-FI
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