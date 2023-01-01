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2019 Dodge Grand Caravan
CVP
2019 Dodge Grand Caravan
CVP
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$19,888
+ taxes & licensing
122,388KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 2C4RDGBG8KR521636
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2601
- Mileage 122,388 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2019 DODGE GRAND CARAVAN
Body Type: MINI-VAN
Body Sub Type: PASSENGER
Engine: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors:4
Drive Type:FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, DVD AUDIO IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, HALOGEN HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY,
Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 40GB HARD DRIVE, AIR FILTRATION,
AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, AUXILIARY OIL COOLER, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER
DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEATED SIDE MIRRORS, IN DASH REARVIEW MONITOR, INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES,
POWER REAR QUARTER WINDOWS, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES, SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $19,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2019 DODGE GRAND CARAVAN
Body Type: MINI-VAN
Body Sub Type: PASSENGER
Engine: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
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Doors:4
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Breaks: HYDRAULIC
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12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, 40GB HARD DRIVE, AIR FILTRATION,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
50 State Emissions
Front stabilizer bar
3.16 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
40GB Hard Drive
Body-color body side moldings
Multi-function display
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
RUBBER/VINYL FLOOR MAT MATERIAL
DVD AUDIO IN-DASH CD
POWER REAR QUARTER WINDOWS
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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