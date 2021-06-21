FEATURES: AUTO START/STOP, REARVIEW CAMERA SYSTEM, IN DASH REARVIEW MONITOR, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, AIR CONDITIONING, ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, AM/FM RADIO, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOW/HAUL MODE, TRAILER HITCH AND WIRING.
Restraints: DUAL FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment: 12V FRONT POWER OUTLET(S), 3.55 AXLE RATIO, 4 TOTAL SPEAKERS, 4-PIN TRAILER WIRING, 4-WHEEL ABS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS, BUMPER HITCH /TRAILER HITCH, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO TIE DOWNS, CHILD SEAT ANCHORS, CLOCK, CLOTH UPHOLSTERY, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DRIVE MODE SELECTOR, ENGINE HOUR METER, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, OIL PRESSURE GAUGE, PICKUP BED LIGHT, RADIO DATA SYSTEM, REAR SOLAR-TINTED GLASS, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REMOVABLE TAILGATE, TAILGATE PROTECTION CAP, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, FINANCING AVAILABLE FROM 3.9%
BUY IT CERTIFIED FOR ONLY - $31,988 PLUS HST AND LICENSING. AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE. ALSO WE WILL INCLUDE A FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!!!
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
WWW.SWCARSALES.CA TO SEE OTHER INVENTORY
Vehicle Features
Traction Control
Child Seat Anchors
Stability Control
Power Brakes
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
AM/FM Radio
Trip Odometer
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Tow/Haul Mode
engine hour meter
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
3.55 Axle Ratio
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Removable tailgate
Front assist handle
Rearview Camera System
Oil Pressure Gauge
Front cupholders
Radio data system
Cargo tie downs
Braking Assist
Roll Stability Control
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
3-point front seatbelts
Active grille shutters
Black window trim
Urethane steering wheel trim
80 watts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Side-curtain airbag rollover sensor
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Drive mode selector
Capless fuel filler system
Pickup bed light
Tailgate protection cap
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
4-PIN TRAILER WIRING
4 TOTAL SPEAKERS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DIAMETER 36 MM FRONT STABILIZER BAR
REAR SOLAR-TINTED GLASS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
1.34 FRONT BRAKE WIDTH
SPARE ONLY WHEEL LOCKS
200 AMPS ALTERNATOR
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
BUMPER HITCH TRAILER HITCH
.98 REAR BRAKE WIDTH
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.