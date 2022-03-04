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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Jeep Cherokee
2019 Jeep Cherokee
Latitude
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
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166,324KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 8589077
- Stock #: 2278
- VIN: 1C4PJMCBXKD449584
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2278
- Mileage 166,324 KM
Vehicle Description
2019 JEEP CHEROKEE LATITUDE 4X4
ENGINE: 2.4L I4 180HP
TRANSMISSION: 9-SPEED AUTOMATIC
DOORS:4
DRIVE TYPE: 4X4
FEATURES:
CRUISE CONTROL, BLUETOOTH ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, VOICE RECOGNITION, BACK UP CAMERA, HEATED LEATHER SEATS, HEATED STEERING WHEEL, TILT/ TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 6 TOTAL SPEAKERS, DRIVE MODE SELECTOR, ELECTRONIC 4WD SELECTOR, HID/XENON HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, FOG LIGHTS, ALUMINUM WHEELS, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, ENGINE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT, KNEE, AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE DOWNS, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME ROOF RAILS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COMPASS, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIXED LIFTGATE WINDOW, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTEGRATED EXHAUST, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LED FRONT, LED TAILLIGHTS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RETAINED ACCESSORY POWER, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, ROOFLINE REAR SPOILER, SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED PHONE
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Body side reinforcements
Dual front knee airbags
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Retained Accessory Power
Front air conditioning
Front Reading Lights
Cloth door trim
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Drive mode selector
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Aluminum Wheels
LED Taillights
Cargo Area Light
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Chrome Roof Rails
Active grille shutters
Rear Stabilizer Bar
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar
Cloth Upholstery
Engine immobilizer anti-theft system
Adjustable front headrests
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Cargo tie downs
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Cargo Area Floor Mat
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
HID/Xenon Headlights
Multi-function display
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
Capless fuel filler system
1 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
VOICE OPERATED PHONE
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
0.47 REAR BRAKE WIDTH
160 AMPS ALTERNATOR
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
15.2 STEERING RATIO
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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