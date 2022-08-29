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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Jeep Renegade
2019 Jeep Renegade
Latitude
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$28,888
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18,388KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9268318
- Stock #: 2400
- VIN: ZACNJBBB3KPK65812
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 2400
- Mileage 18,388 KM
Vehicle Description
2019 JEEP RENEGADE
Body Type: SUV
Engine: TIGERSHARK 2.4L I4 180HP.
Transmission: 9-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: 4X4
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, IN DASH REARVIEW MONITOR, BLUETOOTH, VOICE RECOGNITION, TILT TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, ELECTRONIC 4WD SELECTOR, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, CORNERING FRONT FOG LIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT, FRONT SIDE, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN, AND DRIVER KNEE AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE, AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BLACK FENDER LIP MOLDINGS,
BLACK ROOF RAILS, BLACK WINDOW TRIM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME SHIFT KNOB TRIM, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, PREMIUM CLOTH UPHOLSTERY, RADIO DATA SYSTEM, REAR FOLDING ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP, ROLL STABILITY CONTROL, ROOFLINE REAR SPOILER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UCONNECT INFOTAINME NT,
VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, VOICE OPERATED PHONE
CARFAX PROVIDED WITH EACH VEHICLE.
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Power Steering
50 State Emissions
Rear Stabilizer Bar
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar
Push-Button Start
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rear Privacy Glass
Front license plate bracket
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Black window trim
Dual front air conditioning zones
Chrome shift knob trim
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
trailer stability control
Premium cloth upholstery
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
Rear struts
Capless fuel filler system
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UCONNECT INFOTAINMENT
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
IN DASH REARVIEW MONITOR
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VOICE OPERATED PHONE
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
0.47 REAR BRAKE WIDTH
160 AMPS ALTERNATOR
15.7 STEERING RATIO
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
CORNERING FRONT FOG LIGHTS
180 WATTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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