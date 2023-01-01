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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Nissan Murano
2019 Nissan Murano
"
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$29,388
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90,075KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 10234640
- Stock #: 2513
- VIN: 5N1AZ2MS8KN108322
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2513
- Mileage 90,075 KM
Vehicle Description
2019 NISSAN MURANO
Body Type: SUV
Engine: 3.5L V6 260HP .
Transmission: 7-SPEED CVT
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
REMOTE START, PUSH-BUTTON START, BACK UP CAMERA, NAVIGATION, HANDS FREE PHONE, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, DRIVER ATTENTION ALERT SYSTEM, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, ALUMINUM ALLOY WHEELS,
Restraints: DUAL FRONT KNEE AIRBAGS, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHECK REAR SEAT REMINDER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS,
CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES,
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS,
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS, INTERMITTENT REAR WIPER,
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, NISSANCONNECT INFOTAINMENT, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR TOW HOOKS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS,
ROOFLINE REAR SPOILER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE,
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Safety brake pedal system
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Convenience
Clock
Rear Tow Hooks
External temperature display
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Comfort
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Push-Button Start
4.68 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Led Headlights
Center locking differential
Multi-function display
Hill holder control
Driver attention alert system
Check rear seat reminder
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
NISSANCONNECT INFOTAINMENT
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
3.3 TURNS LOCK-TO-LOCK
FLAT REAR SEAT FOLDING
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DIAMETER 27 MM REAR STABILIZER BAR
18.3 STEERING RATIO
0.6 REAR BRAKE WIDTH
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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