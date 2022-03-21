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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Volkswagen Golf
2019 Volkswagen Golf
COMFORTLINE 5 DOOR AUTO
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$23,999
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53,477KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 8960968
- Stock #: 2323
- VIN: 3VWG57AU1KM024170
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour "
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Stock # 2323
- Mileage 53,477 KM
Vehicle Description
2019 VOLKSWAGEN GOLF
Body Type: HATCHBACK
Engine: 1.4L TURBO I4 147HP
Transmission: 8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
FEATURES:
AUTO START/STOP, CRUISE CONTROL, BACK UP CAMERA, IN DASH REARVIEW MONITOR, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, RAIN SENSING FRONT WIPERS, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, HEATED SEATS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, DRIVE MODE SELECTOR, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS, SIDE AIRBAGS, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ PASSENGER SENSING DEACTIVATION.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ALLOY WHEELS, BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS,
CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER PARKING BRAKE TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LED TAILLIGHTS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, , POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, RETRACTABLE CARGO COVER, SECOND ROW REAR VENTS, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VEHICLE
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FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY
(ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER)
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Safety brake pedal system
Rear cross traffic alert
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Adjustable rear headrests
Air filtration
Retractable cargo cover
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Drive mode selector
AM/FM Radio
Alloy Wheels
LED Taillights
Intermittent rear wiper
Black window trim
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Leather shift knob trim
3.87 Axle Ratio
4-Wheel ABS
digital odometer
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Regenerative braking system
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
13.6 STEERING RATIO
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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