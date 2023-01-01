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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2019 Volkswagen Tiguan
2019 Volkswagen Tiguan
"
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$26,888
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39,757KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9797572
- Stock #: 2458
- VIN: 3VV2B7AX2KM074612
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2458
- Mileage 39,757 KM
Vehicle Description
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN SE 4MOTION
Body Type: SUV
Engine: 2.0L TURBO I4 184HP .
Transmission: 8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, AUTO START/STOP, BACK UP CAMERA, HANDS FREE PHONE, HEATED LEATHER SEATS, SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY, AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM, REAR CROSS TRAFFIC ALERT, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, SIRIUSXM SATELLITE RADIO
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS, FRONT SIDE AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND ALL ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS W/ ROLLOVER SENSORS.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, POWER DOOR LOCKS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
BRAKING ASSIST, CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK,
COMPASS, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, DIGITAL ODOMETER, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE,
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE,
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS,
FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHERETTE UPHOLSTERY, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, READY TRAILER HITCH,
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR STABILIZER BAR, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, ROLL STABILITY CONTROL,
ROOFLINE REAR SPOILER, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SECOND ROW REAR VENTS, SLIDING REAR SEAT, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE INTERMITTENT REAR WIPER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Safety brake pedal system
Rear cross traffic alert
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Drive mode selector
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Variable intermittent front wipers
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic Parking Brake
3.33 Axle Ratio
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
trailer stability control
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Variable intermittent rear wiper
Regenerative braking system
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
READY TRAILER HITCH
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
13.9 STEERING RATIO
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
1.2 FRONT BRAKE WIDTH
0.5 REAR BRAKE WIDTH
FLAT REAR SEAT FOLDING
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
2.4 TURNS LOCK-TO-LOCK
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
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