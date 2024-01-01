$21,888+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
ad: gallery_header
2020 Kia Sedona
LX
2020 Kia Sedona
LX
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$21,888
+ taxes & licensing
123,004KM
Used
Other / Unsure Condition
ad: gallery_incontent_1
VIN KNDMB5C18L6566552
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2620
- Mileage 123,004 KM
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
CLEAN CARFAX REPORT!!
2020 KIA SEDONA
Engine:3.3L V6 276HP
Transmission:8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
BACK UP CAMERA,HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, PASSENGER SENSING DEACTIVATION, SIDE CURTAIN AIRBAGS FOR ALL ROWS AND SIDE CURTAIN AIRBAG ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS,
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SLIDING REAR SEAT, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE,
VOICE OPERATED PHONE
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $21,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
CLEAN CARFAX REPORT!!
2020 KIA SEDONA
Engine:3.3L V6 276HP
Transmission:8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
BACK UP CAMERA,HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, CRUISE CONTROL, TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL SPEAKERS, ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS, PASSENGER SENSING DEACTIVATION, SIDE CURTAIN AIRBAGS FOR ALL ROWS AND SIDE CURTAIN AIRBAG ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS,
EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FOLDS UP REAR SEAT FOLDING, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SLIDING REAR SEAT, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE,
VOICE OPERATED PHONE
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $21,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
ad: gallery_incontent_2
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
Front stabilizer bar
3.51 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
Hidden exhaust
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FOLDS UP REAR SEAT FOLDING
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VOICE OPERATED PHONE
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
ad: gallery_incontent_3
More inventory From Smart Wheels Auto Centre
2010 Mazda Tribute " 222,869 KM $5,900 + tax & lic
2016 Mazda CX-3 Touring 188,616 KM $12,888 + tax & lic
2013 Hyundai Elantra GL 158,680 KM $9,999 + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Email Smart Wheels Auto Centre
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
Call Dealer
705-721-XXXX(click to show)
Quick Links
ad: gallery_mrec_1
ad: gallery_mrec_2
ad: gallery_vrec
$21,888
+ taxes & licensing
Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2020 Kia Sedona