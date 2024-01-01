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<p>THIS SPARK HATCHBACK MIGHT BE LITTLE, BUT IT IS BIG ON VALUE AND FUEL ECONOMY!! IF YOIU NEED A VEHICLE TO FIT INTO TIGHT SPACES OR ZIP AROUND TOWN, AND WANT TO DO IT ON A BUDGET, THE SPARK CHECKS THOSE BOXES!! IT IS ALSO EQUIPPED WITH BLUETOOTH, SIRIUS XM RADIO, WIFI HOTSPOT, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY AND ONSTAR. THE PRICE INCLUDES OUR ADVANTAGE PACKAGE!! HST AND LICENSING EXTRA. WHY PURCHASE THIS CAR AT ECKERT AUTO SALES? WE HAVE BEEN IN BUSINESS OVER 17 YEARS AND HAVE THE HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION AND SOME OF THE LOWEST PRICES IN CANADA. INCLUDED IN THE PRICE IS THE SAFETY, OIL CHANGE AND ANYTHING ELSE THAT IS REQUIRED. WE DO NOT HAVE EXTRA OR HIDDEN FEES EVER!! JUST HONEST PRICING. GIVE CHRIS OR TINA A CALL TODAY TO ARRANGE FINANCING (705)797-1100.</p>

2021 Chevrolet Spark

41,800 KM

Details Description Features

$17,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2021 Chevrolet Spark

1LT GREAT GAS MILEAGE!!

Watch This Vehicle

2021 Chevrolet Spark

1LT GREAT GAS MILEAGE!!

Location

Eckert Auto Sales

192 Essa Rd., Barrie, ON L4N 3L1

705-797-1100

  1. 1720118352
  2. 1720118354
  3. 1720118356
  4. 1720118357
  5. 1720118360
  6. 1720118361
  7. 1720118363
  8. 1720118365
  9. 1720118366
  10. 1720118368
  11. 1720118370
  12. 1720118372
  13. 1720118374
  14. 1720118375
  15. 1720118377
  16. 1720118378
  17. 1720118380
  18. 1720118381
  19. 1720118383
  20. 1720118385
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,995

+ taxes & licensing

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Used
41,800KM
Excellent Condition
VIN KL8CC6SA9MC700314

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 41,800 KM

Vehicle Description

THIS SPARK HATCHBACK MIGHT BE LITTLE, BUT IT IS BIG ON VALUE AND FUEL ECONOMY!! IF YOIU NEED A VEHICLE TO FIT INTO TIGHT SPACES OR ZIP AROUND TOWN, AND WANT TO DO IT ON A BUDGET, THE SPARK CHECKS THOSE BOXES!! IT IS ALSO EQUIPPED WITH BLUETOOTH, SIRIUS XM RADIO, WIFI HOTSPOT, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY AND ONSTAR. THE PRICE INCLUDES OUR ADVANTAGE PACKAGE!! HST AND LICENSING EXTRA. WHY PURCHASE THIS CAR AT ECKERT AUTO SALES? WE HAVE BEEN IN BUSINESS OVER 17 YEARS AND HAVE THE HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION AND SOME OF THE LOWEST PRICES IN CANADA. INCLUDED IN THE PRICE IS THE SAFETY, OIL CHANGE AND ANYTHING ELSE THAT IS REQUIRED. WE DO NOT HAVE EXTRA OR HIDDEN FEES EVER!! JUST HONEST PRICING. GIVE CHRIS OR TINA A CALL TODAY TO ARRANGE FINANCING (705)797-1100.

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Rearview Camera
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Seating

Split Rear Seat

Media / Nav / Comm

Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto

Warranty

Warranty Included

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Eckert Auto Sales

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Eckert Auto Sales

Eckert Auto Sales

192 Essa Rd., Barrie, ON L4N 3L1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

705-797-XXXX

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705-797-1100

Alternate Numbers
705-627-0123
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$17,995

+ taxes & licensing

Eckert Auto Sales

705-797-1100

Contact Seller
2021 Chevrolet Spark