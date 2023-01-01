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Smart Wheels Auto Centre
2021 RAM 1500 Classic
2021 RAM 1500 Classic
TRADESMAN
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
$30,888
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80,779KM
Used
Excellent Condition
- Listing ID: 9649108
- Stock #: 2435
- VIN: 3C6JR6DG9MG613974
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Mileage 80,779 KM
Vehicle Description
2021 RAM 1500 CLASSIC
Trim: TRADESMAN
Body Sub Type: REGULAR CAB
Engine: 3.6L FLEX FUEL V6 305HP
Transmission: 8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 2
Drive Type: 4X2
FEATURES:
CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, 6 TOTAL BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, SPEAKERS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH DEACTIVATION SWITCH, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-PIN TRAILER WIRING, 4-WHEEL ABS, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BLACK WINDOW TRIM, BRAKE DRYING, BRAKING ASSIST,
CLASS III TRAILER HITCH, CLOCK, COMPASS, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ENGINE HOUR METER, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, MPG FUEL ECONOMY DISPLAY, PICKUP BED LIGHT,
POWER BRAKES, POWER STEERING, RADIO DATA SYSTEM, REAR PRIVACY GLASS, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REMOVABLE TAILGATE, ROLL STABILITY CONTROL, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, SIMULATED ALLOY DASH TRIM, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS,
SUN VISORS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRAILER STABILITY CONTROL, TRIP ODOMETER, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM, VINYL UPHOLSTERY, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE, VOICE OPERATED PHONE,
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Trip Odometer
Compass
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Power Steering
50 State Emissions
Front stabilizer bar
3.21 Axle Ratio
AM/FM Radio
Clock
External temperature display
Steel Wheels
Rear Privacy Glass
Removable tailgate
Variable intermittent front wipers
Active grille shutters
Black window trim
engine hour meter
sun visors
4-Wheel ABS
digital odometer
Vinyl upholstery
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
trailer stability control
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Class III Trailer Hitch
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Brake drying
Front struts
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
Pickup bed light
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
TACHOMETER GAUGE
0.87 REAR BRAKE WIDTH
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
IN DASH REARVIEW MONITOR
VOICE OPERATED PHONE
12V FRONT POWER OUTLET(S)
160 AMPS ALTERNATOR
17.9 STEERING RATIO
3.3 TURNS LOCK-TO-LOCK
4-PIN TRAILER WIRING
MANUAL SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
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