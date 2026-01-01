Menu
Serving Quinte for 60 years! 43,000 vehicles sold! We are one of Canadas largest independent retailers! High quantity-quality lease returns at live market pricing, best finance rates, rates as low as 6.45%, and no hidden fees. Up to 300 vehicles to choose from in 1 location. The way used car buying should be!

2023 Nissan Rogue

11,141 KM

$27,995

+ taxes & licensing
2023 Nissan Rogue

SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility

13493006

2023 Nissan Rogue

SV Moonroof 4dr All-Wheel Drive Sport Utility

Location

Bayview Auto Sales

6692 Hwy 62 N., (1km North of the 401), Belleville, ON K8N 4Z5

613-968-3339

$27,995

+ taxes & licensing

Used
11,141KM
VIN JN8BT3BB8PW221471

  • Body Style SUV / Crossover
  • Mileage 11,141 KM

Vehicle Description

Interior

Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Rear seat centre armrest

Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Knee airbag
Rear side impact airbag

Power Windows
Power door mirrors

Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar

Alloy Wheels
Spoiler
Rear Window Wiper
POWER MOONROOF

Telescoping Steering Wheel
Front dual zone A/C

Power Driver Seat

Speed Sensitive Wipers
Variably intermittent wipers
Automatic temperature control
Delay-off headlights
Fully automatic headlights

Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Radio data system
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Four wheel independent suspension
1-touch down
1-touch up
Auto high-beam headlights
Power 2-way driver lumbar support
Exterior parking camera front
Exterior parking camera left
Exterior parking camera right

613-968-3339

