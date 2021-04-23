Menu
Account
Sign In
Back

1994 Chevrolet Camaro

230,764 KM

Details Description Features

$8,990

+ tax & licensing
Make it Yours
$8,990

+ taxes & licensing

Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

Contact Seller
1994 Chevrolet Camaro

1994 Chevrolet Camaro

z28 Z28! | ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!!

Watch This Vehicle

1994 Chevrolet Camaro

z28 Z28! | ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 6988208
  2. 6988208
  3. 6988208
  4. 6988208
  5. 6988208
  6. 6988208
  7. 6988208
  8. 6988208
  9. 6988208
  10. 6988208
  11. 6988208
  12. 6988208
  13. 6988208
  14. 6988208
  15. 6988208
  16. 6988208
  17. 6988208
  18. 6988208
  19. 6988208
  20. 6988208
  21. 6988208
  22. 6988208
  23. 6988208
  24. 6988208
  25. 6988208
  26. 6988208
  27. 6988208
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,990

+ taxes & licensing

230,764KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6988208
  • Stock #: 173024
  • VIN: 2G1FP32P2R2173024

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 230,764 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.





BUY WITH CONFIDENCE! ALL VEHICLES COME WITH A COMPLETE CARFAX! NO EXTRA OR HIDDEN FEES! VEHICLE CERTIFICATION IS INCLUDED IN THE ASKING PRICE!!!





APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:



https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/





EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!





LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



CALL AND ASK ONE OF OUR PRE-OWNED SPECIALISTS FOR MORE INFORMATION ON THIS VEHICLE!



905.857.1080



WE ARE LOCATED CONVENIENTLY JUST OFF HWY 50! APPLY FOR FINANCING ONLINE!! VISIT OUR GREAT NEW WEBSITE : www.pickardlaneleasing.ca OR COME ON DOWN IT'S WORTH THE DRIVE TO BOLTON!!! OR CALL US AT (905) 857- 1080. PICKARD LANE LEASING PROUDLY SERVING ALL AREAS OF THE GTA AND BEYOND!

Vehicle Features

Rear Wheel Drive
4 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Pickard Lane Leasing Ltd.

1994 Chevrolet Camar...
 230,764 KM
$8,990 + tax & lic
2015 Mitsubishi Lanc...
 88,563 KM
$40,990 + tax & lic
2015 Ford Focus ST S...
 88,119 KM
$17,990 + tax & lic

Email Pickard Lane Leasing Ltd.

Pickard Lane Leasing Ltd.

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

Call Dealer

905-857-XXXX

(click to show)

905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
Quick Links
Directions Website Inventory