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2001 Acura CL

148,569 KM

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2001 Acura CL

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3.2 Type S RARE FIND!! | TYPE S!! | ONTARIO VEHICLE! | SERVICE HISTORY!

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2001 Acura CL

3.2 Type S RARE FIND!! | TYPE S!! | ONTARIO VEHICLE! | SERVICE HISTORY!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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148,569KM
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  • Listing ID: 7130260
  • Stock #: 801650
  • VIN: 19UYA42621A801650

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 801650
  • Mileage 148,569 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



**RARE FIND ALERT** 2003 ACURA CL 3.2L TYPE-S!! SILVER ON BLACK! **ONTARIO VEHICLE WITH A SERVICE HISTORY!!





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905.857.1080



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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Front Wheel Drive
5 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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