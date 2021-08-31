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2013 Toyota Venza

147,209 KM

Details Description Features

$17,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2013 Toyota Venza

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ALL WHEEL DRIVE||CERTIFIED||FINANCING AVAILBLE!!

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2013 Toyota Venza

ALL WHEEL DRIVE||CERTIFIED||FINANCING AVAILBLE!!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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  • Listing ID: 7727341
  • Stock #: 39546
  • VIN: 4T3BA3BB7DU039546

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 147,209 KM

Vehicle Description

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EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!





LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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905.857.1080



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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY



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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Compass
Tachometer
CD Player
AWD
6 Speed Automatic

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