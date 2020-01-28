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2014 Audi A7

TDI Technik TDI DIESEL||NAVIGATION||REVERSE CAMERA||BLUETOOTH||CERTIFIED

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2014 Audi A7

TDI Technik TDI DIESEL||NAVIGATION||REVERSE CAMERA||BLUETOOTH||CERTIFIED

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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$22,990

+ taxes & licensing

  • 171,024KM
  • Used
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  • Listing ID: 4572630
  • Stock #: 108091
  • VIN: WAU3MCFC3EN108091
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

ONE OF THE HOTTEST SELLERS AND IT IS EASY TO UNDERSTAND WHY!! NOW LANDED AT PICKARD LANE IS A BBEAUTIFUL OFF BLACK 2014 A7 S LINE TDI!! THIS DIESEL BEAST IS LOADED UP AND VERY HARD TO FIND!! EXCELLENT CONDITION, AND AN ABSOLUTE TREAT TO THE EYE! FULLY EQUIPPED WITH:

DIESEL, REVERSE CAMERA, NAVIGATION, FRONT AND REAR HEATED SEATS, BLUETOOTH, POWER PANORAMIC SUNROOF, ALL WHEEL DRIVE, AMG UPGRADED PREMIUM WHEELS, MEMORY SEATS, AUTOMATIC START/STOP, RETRACTABLE SPOILER,PUSH BUTTON, POWER TRUNK.

APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:

WWW.PICKARDLANELEASING.CA

LICENSING COST IS NOT INCLUDED.

CALL AND ASK ONE OF OUR PRE-OWNED SPECIALISTS FOR MORE INFORMATION ON THIS VEHICLE AND TO SCHEDULE A TEST DRIVE 905.857.1080

WE ARE LOCATED CONVENIENTLY JUST OFF HWY 50 APPLY FOR FINANCING ONLINE!! VISIT OUR GREAT NEW WEBSITE : www.pickardlaneleasing.ca OR COME ON DOWN ITS WORTH THE DRIVE TO BOLTON!!! OR CALL US AT (905) 857- 1080. PICKARD LANE LEASING PROUDLY SERVING ALL AREAS OF THE GTA AND BEYONDRIE, MAPLE, ORANGEVILLE, MALTON, TORONTO.

Additional Features
  • AWD
  • 8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

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905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313

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