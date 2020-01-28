2014 Audi A7

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7
905-857-1080
+ taxes & licensing
ONE OF THE HOTTEST SELLERS AND IT IS EASY TO UNDERSTAND WHY!! NOW LANDED AT PICKARD LANE IS A BBEAUTIFUL OFF BLACK 2014 A7 S LINE TDI!! THIS DIESEL BEAST IS LOADED UP AND VERY HARD TO FIND!! EXCELLENT CONDITION, AND AN ABSOLUTE TREAT TO THE EYE! FULLY EQUIPPED WITH:
DIESEL, REVERSE CAMERA, NAVIGATION, FRONT AND REAR HEATED SEATS, BLUETOOTH, POWER PANORAMIC SUNROOF, ALL WHEEL DRIVE, AMG UPGRADED PREMIUM WHEELS, MEMORY SEATS, AUTOMATIC START/STOP, RETRACTABLE SPOILER,PUSH BUTTON, POWER TRUNK.
APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:
WWW.PICKARDLANELEASING.CA
LICENSING COST IS NOT INCLUDED.
CALL AND ASK ONE OF OUR PRE-OWNED SPECIALISTS FOR MORE INFORMATION ON THIS VEHICLE AND TO SCHEDULE A TEST DRIVE 905.857.1080
WE ARE LOCATED CONVENIENTLY JUST OFF HWY 50 APPLY FOR FINANCING ONLINE!! VISIT OUR GREAT NEW WEBSITE : www.pickardlaneleasing.ca OR COME ON DOWN ITS WORTH THE DRIVE TO BOLTON!!! OR CALL US AT (905) 857- 1080. PICKARD LANE LEASING PROUDLY SERVING ALL AREAS OF THE GTA AND BEYONDRIE, MAPLE, ORANGEVILLE, MALTON, TORONTO.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7