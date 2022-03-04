$61,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
905-857-1080
2014 Chevrolet Corvette
StingRay Z51
Location
Pickard Lane Leasing Ltd.
12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7
905-857-1080
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$61,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8474469
- Stock #: 110802
- VIN: 1G1YK2D7XE5110802
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Mileage 39,300 KM
Vehicle Description
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905.857.1080
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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY
* available up to 96 months for financed amount above $30k
Vehicle Features
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