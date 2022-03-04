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2014 Chevrolet Corvette

39,300 KM

Details Description Features

$61,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2014 Chevrolet Corvette

2014 Chevrolet Corvette

StingRay Z51

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2014 Chevrolet Corvette

StingRay Z51

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 8474469
  2. 8474469
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39,300KM
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  • Listing ID: 8474469
  • Stock #: 110802
  • VIN: 1G1YK2D7XE5110802

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 39,300 KM

Vehicle Description

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905.857.1080

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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY

* available up to 96 months for financed amount above $30k

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
Rear Wheel Drive
6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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