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2015 Ford Taurus

74,100 KM

Details Description Features

$10,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2015 Ford Taurus

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Limited CERTIFIED||BRANDED REBUILT!!

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2015 Ford Taurus

Limited CERTIFIED||BRANDED REBUILT!!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 7722190
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74,100KM
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  • Listing ID: 7722190
  • Stock #: 105915
  • VIN: 1FAHP2F86FG105915

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Mileage 74,100 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.





EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!





LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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905.857.1080



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VEHICLE WAS PREVIOUSLY BRANDED AS REBUILT.

Vehicle Features

AWD
6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Call Dealer

905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
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