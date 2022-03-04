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2016 Audi RS 7

107,881 KM

Details Description Features

$48,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2016 Audi RS 7

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2016 Audi RS 7

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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107,881KM
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  • Listing ID: 8595992
  • Stock #: 189051
  • VIN: WAUW2AFC8GN189051

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 107,881 KM

Vehicle Description

NO PAYMENTS FOR 90 DAYS! ASK US ABOUT OUR DEFERRAL PROGRAM!***
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LICENSING COST IS NOT INCLUDED.

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905.857.1080

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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY

Vehicle Features

Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Navigation System
Heated Seats
Leather Interior
Sunroof
Parking Distance Sensors
Satellite Radio
Remote Entry
AWD
Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
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