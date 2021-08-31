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2016 Mercedes-Benz AMG

85,750 KM

Details Description Features

$61,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2016 Mercedes-Benz AMG

2016 Mercedes-Benz AMG

C C63S||TWO TONE RACING SEATS||CERTIFIED||

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2016 Mercedes-Benz AMG

C C63S||TWO TONE RACING SEATS||CERTIFIED||

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certified

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85,750KM
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  • Listing ID: 7902231
  • Stock #: 151872
  • VIN: 55SWF8HBXGU151872

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 85,750 KM

Vehicle Description

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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY 

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
Rear Wheel Drive
CD Player
7 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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905-857-1080

Alternate Numbers
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