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2016 RAM 1500

209,646 KM

Details Description Features

$21,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2016 RAM 1500

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SLT 4X4||CERTIFIED||FINANCING AVAILABLE!

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2016 RAM 1500

SLT 4X4||CERTIFIED||FINANCING AVAILABLE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 8092084
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Certified

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209,646KM
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  • Listing ID: 8092084
  • Stock #: 129628
  • VIN: 1C6RR7GG0GS129628

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 209,646 KM

Vehicle Description



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https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/





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LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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905.857.1080



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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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905-857-1080

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