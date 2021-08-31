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2017 Audi A8

80,591 KM

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$47,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2017 Audi A8

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4.0T LOADED||BROWN INTERIOR||CERTIFIED!!

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2017 Audi A8

4.0T LOADED||BROWN INTERIOR||CERTIFIED!!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 8050651
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80,591KM
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  • Listing ID: 8050651
  • Stock #: 001366
  • VIN: WAUK3AFD7HN001366

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 80,591 KM

Vehicle Description

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905.857.1080



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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Navigation System
Power Steering
CD Player
AWD
8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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