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2017 Audi S3

54,056 KM

Details Description Features

$34,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2017 Audi S3

2017 Audi S3

2.0T Progressiv LOW KM! | ONTARIO VEHICLE!

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2017 Audi S3

2.0T Progressiv LOW KM! | ONTARIO VEHICLE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$34,990

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54,056KM
Used
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  • Listing ID: 7130251
  • Stock #: 011297
  • VIN: WAUB1GFF7H1011297

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 011297
  • Mileage 54,056 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



**2018 Audi S3 2.0T PROGRESSIVE AWD** ONTARIO VEHICLE!





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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Compass
AWD
6 Speed Automatic with Auto-shift

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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