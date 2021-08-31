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2017 Hyundai Sonata

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2017 Hyundai Sonata

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2017 Hyundai Sonata

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Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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  • Listing ID: 7722184
  • Stock #: 460722
  • VIN: 5NPE24AF0HH460722

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

NO PAYMENTS FOR 90 DAYS! ASK US ABOUT OUR DEFERRAL PROGRAM!***



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905.857.1080



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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY 

Vehicle Features

Front Wheel Drive
6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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