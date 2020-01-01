Menu
Account
Sign In
Back

2017 Land Rover Evoque

84,437 KM

Details Description Features

$32,290

+ tax & licensing
Make it Yours
$32,290

+ taxes & licensing

Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

Contact Seller
2017 Land Rover Evoque

2017 Land Rover Evoque

SE 1 OWNER! | ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!

Watch This Vehicle

2017 Land Rover Evoque

SE 1 OWNER! | ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 6274020
  2. 6274020
  3. 6274020
  4. 6274020
  5. 6274020
  6. 6274020
  7. 6274020
  8. 6274020
  9. 6274020
  10. 6274020
  11. 6274020
  12. 6274020
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$32,290

+ taxes & licensing

84,437KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6274020
  • Stock #: 215238
  • VIN: SALVP2BG3HH215238

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 84,437 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



**2017 LANDROVER EVOQUE SE** 1 OWNER ACCIDENT FREE ONTARIO VEHICLE!! *SERVICED AT LANDROVER*



AN SUV THAT'S BUILT READY FOR CANADIAN WEATHER AND ROADS! THE AMAZING 4X4 SYSTEM IS MORE THAN CAPABLE OF GIVING YOU A SMOOTH AND COMFORTABLE DRIVE!



The turbo-charged 2.0L 4 cylinder paired to a 9-speed automatic transmission allows for top tier fuel economy savings!



FULL SIZE SUNROOF, HEATED POWER LEATHER SEATS WITH SUEDE INSERTS, NAVIGATION, BLUETOOTH, LEATHER WRAPPED HEATED STEERING WHEEL, MEMORY SEATS, SPLIT FOLDING REAR SEATS, CRUISE CONTROL, DOWNHILL ASSIST, 11 SPEAKERS SOUND SYSTEM, ADJUSTABLE SUSPENSION AND MORE!!





DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.





BUY WITH CONFIDENCE! ALL VEHICLES COME WITH A COMPLETE CARFAX! NO EXTRA OR HIDDEN FEES! VEHICLE CERTIFICATION IS INCLUDED IN THE ASKING PRICE!!!





WINTER IS COMING!



ASK ABOUT OUR WINTER TIRE PACKAGES!





APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:



https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/





EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!





LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



CALL AND ASK ONE OF OUR PRE-OWNED SPECIALISTS FOR MORE INFORMATION ON THIS VEHICLE AND TO SCHEDULE A TEST DRIVE 905.857.1080



WE ARE LOCATED CONVENIENTLY JUST OFF HWY 50! APPLY FOR FINANCING ONLINE!! VISIT OUR GREAT NEW WEBSITE : www.pickardlaneleasing.ca OR COME ON DOWN IT'S WORTH THE DRIVE TO BOLTON!!! OR CALL US AT (905) 857- 1080. PICKARD LANE LEASING PROUDLY SERVING ALL AREAS OF THE GTA AND BEYOND!

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
Navigation System
4x4
9 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Pickard Lane Leasing Ltd.

2018 Volkswagen Golf...
 64,962 KM
$23,490 + tax & lic
2014 BMW X3 xDrive28...
 123,153 KM
$14,490 + tax & lic
2007 Ford Mustang GT...
 138,678 KM
$14,490 + tax & lic

Email Pickard Lane Leasing Ltd.

Pickard Lane Leasing Ltd.

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

Call Dealer

905-857-XXXX

(click to show)

905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
Quick Links
Directions Website Inventory