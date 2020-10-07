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2017 Porsche Macan

44,627 KM

Details Description Features

$41,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2017 Porsche Macan

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ACCIDENT FREE! | 1 OWNER! | ONTARIO VEHICLE!

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2017 Porsche Macan

ACCIDENT FREE! | 1 OWNER! | ONTARIO VEHICLE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 6000984
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44,627KM
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  • Listing ID: 6000984
  • Stock #: B01288
  • VIN: WP1AA2A53HLB01288

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 44,627 KM

Vehicle Description

**ONE OWNER ACCIDENT FREE ONTARIO VEHICLE!**





WINTER IS COMING!



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APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:



https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/



LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
AWD
7 Speed Automatic with Auto-shift

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

Call Dealer

905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
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