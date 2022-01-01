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2017 Porsche Macan

86,050 KM

Details Description Features

$43,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2017 Porsche Macan

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CERTIFIED||RED INTERIOR|| FINANCING OPTIONS!!

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2017 Porsche Macan

CERTIFIED||RED INTERIOR|| FINANCING OPTIONS!!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

  1. 8092087
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Certified

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86,050KM
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  • Listing ID: 8092087
  • Stock #: 83978
  • VIN: WP1AA2A59HLB83978

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 83978
  • Mileage 86,050 KM

Vehicle Description

NO PAYMENTS FOR 90 DAYS! ASK US ABOUT OUR DEFERRAL PROGRAM!***

APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:



https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/





ABSOLUTELY BEAUTIFUL MACAN!! RARE COLOUR COMBO WITH A BEAUTIFUL RED LEATHER INTERIOR! THESE DO NOT LAST LONG, ESPECIALLY IN A CONDITION LIKE THIS!! CALL OR EMAIL TO INQUIRE!!





EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!





LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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905.857.1080



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*** DEFERRAL PROGRAM IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT, INTEREST TO BE INCLUDED IN PAYMENT CALCULATION, INTEREST RATE IS DETERMINED BY FINANCIAL INSTITUTION ON APPROVED CREDIT. NOT EVERYONE WILL QUALIFY

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Power Steering
CD Player
AWD
7 Speed Automatic with Auto-shift

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

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905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
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