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2018 BMW 750

49,902 KM

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Pickard Lane Leasing Ltd.

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Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

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  • Listing ID: 6613622
  • Stock #: 527190
  • VIN: WBA7B0C54JG527190

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Blue
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 527190
  • Mileage 49,902 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
AWD
Navigation System
8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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