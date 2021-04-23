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2018 BMW X5

89,556 KM

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2018 BMW X5

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2018 BMW X5

xDrive35d xDRIVE35d! | DIESEL! | ONTARIO VEHICLE! | ACCIDENT FREE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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89,556KM
Used
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  • Listing ID: 6996704
  • Stock #: Y19983
  • VIN: 5UXKS4C54J0Y19983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # Y19983
  • Mileage 89,556 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Compass
AWD
Navigation System
8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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