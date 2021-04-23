+ taxes & licensing
905-857-1080
12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7
905-857-1080
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.
**2018 BMW X5 35d xDRIVE** DIESEL! *ACCIDENT FREE ONTARIO VEHICLE*
BUY WITH CONFIDENCE! ALL VEHICLES COME WITH A COMPLETE CARFAX! NO EXTRA OR HIDDEN FEES! VEHICLE CERTIFICATION IS INCLUDED IN THE ASKING PRICE!!!
APPLY FOR FINANCING ONLINE AT:
https://www.pickardlaneleasing.ca/apply-online/
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE!!
LICENSING COST IS NOT INCLUDED.
CALL AND ASK ONE OF OUR PRE-OWNED SPECIALISTS FOR MORE INFORMATION ON THIS VEHICLE!
905.857.1080
WE ARE LOCATED CONVENIENTLY JUST OFF HWY 50! APPLY FOR FINANCING ONLINE!! VISIT OUR GREAT NEW WEBSITE : www.pickardlaneleasing.ca OR COME ON DOWN IT'S WORTH THE DRIVE TO BOLTON!!! OR CALL US AT (905) 857- 1080. PICKARD LANE LEASING PROUDLY SERVING ALL AREAS OF THE GTA AND BEYOND!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7