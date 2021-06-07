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2018 Hyundai KONA

52,332 KM

Details Description Features

$23,990

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2018 Hyundai KONA

2018 Hyundai KONA

1.6T Ultimate ULTIMATE AWD! | ACCIDENT FREE! | SERVICED AT HYUNDAI!

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2018 Hyundai KONA

1.6T Ultimate ULTIMATE AWD! | ACCIDENT FREE! | SERVICED AT HYUNDAI!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$23,990

+ taxes & licensing

52,332KM
Used
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  • Listing ID: 7208033
  • Stock #: 115340
  • VIN: KM8K5CA50JU115340

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 52,332 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



**2018 HYUNDAI KONA ULTIMATE AWD** ACCIDENT FREE VEHICLE!! **SERVICED AT HYUNDAI**



 



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905.857.1080



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Vehicle Features

AWD
7 Speed Automatic with Auto-shift

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Pickard Lane Leasing Ltd.

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

Call Dealer

905-857-XXXX

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905-857-1080

Alternate Numbers
1-888-834-8313
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