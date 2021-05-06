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2018 Subaru Outback

88,286 KM

Details Description Features

$22,490

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Pickard Lane Leasing Ltd.

905-857-1080

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2018 Subaru Outback

2018 Subaru Outback

2.5i ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!

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2018 Subaru Outback

2.5i ACCIDENT FREE! | ONTARIO VEHICLE!

Location

Pickard Lane Leasing Ltd.

12500 Highway 50, Bolton, ON L7E 1M7

905-857-1080

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$22,490

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88,286KM
Used
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  • Listing ID: 7130254
  • Stock #: 233596
  • VIN: 4S4BSDAC7J3233596

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 88,286 KM

Vehicle Description

DUE TO RECENT CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS WE ARE NOW OPEN ON AN APPOINTMENT ONLY BASIS. PLEASE CALL 905-857-1080 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT.



**2018 SUBARU OUTBACK 2.5i** ACCIDENT FREE ONTARIO VEHICLE!!!





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LICENSING COST IS NOT INCLUDED.



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905.857.1080



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Vehicle Features

AWD
CVT

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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