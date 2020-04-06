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2013 Ford E250

3/4 TON CARGO MOVING 2 PASSENGER 4.6L - SOHC.. EXT-CARGO.. TOW SUPPORT.. AIR CONDITIONING.. AUX INPUT.. IN-CARGO SHELVING.. FLEX FUEL..

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2013 Ford E250

3/4 TON CARGO MOVING 2 PASSENGER 4.6L - SOHC.. EXT-CARGO.. TOW SUPPORT.. AIR CONDITIONING.. AUX INPUT.. IN-CARGO SHELVING.. FLEX FUEL..

Location

Broadway Auto Sales

19990 Hwy. 11, Bradford, ON L3Z 2B6

905-775-6497

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$12,995

+ taxes & licensing

  • 204,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4858389
  • Stock #: DDA79569 - #63
  • VIN: 1FTNE2EW0DDA79569
Exterior Colour
White
Interior Colour
Gray
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
2

Certified

This vehicle is Safety Certified.

4.6L - V8 - SOHC 16 VALVE ENGINE
REAR-WHEEL DRIVE SYSTEM
ADVANCE TRAC RSC PACKAGE
FLEX FUEL SYSTEM
MIDDLE DIVIDER
TRACTION CONTROL
TOW SUPPORT
IN-CARGO SHELVING
EXTENDED-CARGO AREA
REAR AND SIDE BARN-DOOR ENTRANCE
CLOTH INTERIOR
AM/FM RADIO PLAYER
AUX INPUT
AIR CONDITIONING
RUNNING BOARDS
MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL
Powertrain
  • Rear Wheel Drive

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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