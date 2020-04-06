2013 Ford E250

19990 Hwy. 11, Bradford, ON L3Z 2B6
905-775-6497
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
4.6L - V8 - SOHC 16 VALVE ENGINE
REAR-WHEEL DRIVE SYSTEM
ADVANCE TRAC RSC PACKAGE
FLEX FUEL SYSTEM
MIDDLE DIVIDER
TRACTION CONTROL
TOW SUPPORT
IN-CARGO SHELVING
EXTENDED-CARGO AREA
REAR AND SIDE BARN-DOOR ENTRANCE
CLOTH INTERIOR
AM/FM RADIO PLAYER
AUX INPUT
AIR CONDITIONING
RUNNING BOARDS
MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL
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19990 Hwy. 11, Bradford, ON L3Z 2B6