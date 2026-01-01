$24,488+ taxes & licensing
2008 Mercedes-Benz SL-Class
5.5L V8
2008 Mercedes-Benz SL-Class
5.5L V8
Location
Sport Empire Car Sales
60 Eastern Ave #A, Brampton, ON L6W 1X8
905-531-5370
Certified
$24,488
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 2-door
- Passengers 2
- Mileage 78,000 KM
Vehicle Description
AMG Sport Package | Low KMs | Power Retractable Hardtop | 5.5L V8 | Leather Interior | Heated Seats | Voice-Activated Navigation | PARKTRONIC | Xenon Headlamps | Premium Luxury Roadster
DON’T MISS OUT ON THIS BEAUTIFUL 2008 MERCEDES-BENZ SL550 AMG SPORT PACKAGE WITH LOW KILOMETRES FOR ONLY $24,488 PLUS HST & LICENSING. POWERED BY A SMOOTH AND POWERFUL 5.5L V8 ENGINE! This well-equipped luxury roadster combines timeless styling, exhilarating performance, and open-air driving at the touch of a button. Loaded with premium features including a POWER RETRACTABLE HARDTOP, AMG SPORT PACKAGE, LEATHER INTERIOR, HEATED POWER SEATS WITH MEMORY, COMMAND INFOTAINMENT SYSTEM WITH VOICE-ACTIVATED NAVIGATION, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, MULTIFUNCTION STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL, PARKTRONIC PARKING SENSORS, XENON HEADLAMPS, REMOTE KEYLESS ENTRY, PREMIUM ALLOY WHEELS, AND SO MUCH MORE!
RECENT MAINTENANCE DONE: OIL CHANGE, PROFESSIONALLY DETAILED, ALL FOUR BRAKE PADS AND ROTORS REPLACED.
BUY WITH TRUST AND CONFIDENCE FROM AN ONTARIO REGISTERED DEALER. CALL TODAY AT 905-531-5370 TO BOOK AN APPOINTMENT.
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Sport Empire Car Sales
Lot1
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905-531-5370