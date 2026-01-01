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<html> <p><b>AMG Sport Package | Low KMs | Power Retractable Hardtop | 5.5L V8 | Leather Interior | Heated Seats | Voice-Activated Navigation | PARKTRONIC | Xenon Headlamps | Premium Luxury Roadster</b></p> <br> <p><b>DON’T MISS OUT ON THIS BEAUTIFUL 2008 MERCEDES-BENZ SL550 AMG SPORT PACKAGE WITH LOW KILOMETRES</b> FOR ONLY $24,488 PLUS HST & LICENSING.<b> POWERED BY A SMOOTH AND POWERFUL 5.5L V8 ENGINE!</b> This well-equipped luxury roadster combines timeless styling, exhilarating performance, and open-air driving at the touch of a button. Loaded with premium features including a <b>POWER RETRACTABLE HARDTOP</b>, <b>AMG SPORT PACKAGE</b>, <b>LEATHER INTERIOR</b>, <b>HEATED POWER SEATS WITH MEMORY</b>, <b>COMMAND INFOTAINMENT SYSTEM WITH VOICE-ACTIVATED NAVIGATION</b>, <b>DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL</b>, <b>MULTIFUNCTION STEERING WHEEL</b>, <b>CRUISE CONTROL</b>, <b>PARKTRONIC PARKING SENSORS</b>, <b>XENON HEADLAMPS</b>, <b>REMOTE KEYLESS ENTRY</b>, PREMIUM ALLOY WHEELS, AND SO MUCH MORE!</p> <p><b>RECENT MAINTENANCE DONE:</b> OIL CHANGE, PROFESSIONALLY DETAILED, ALL FOUR BRAKE PADS AND ROTORS REPLACED.</p> <br> <p><b>BUY WITH TRUST AND CONFIDENCE FROM AN ONTARIO REGISTERED DEALER. CALL TODAY AT </b><a href=tel:905-531-5370><b>905-531-5370</b></a><b> TO BOOK AN APPOINTMENT.</b></p> </html>

2008 Mercedes-Benz SL-Class

78,000 KM

Details Description Features

$24,488

+ taxes & licensing
Make it Yours

2008 Mercedes-Benz SL-Class

5.5L V8

Watch This Vehicle
14379754

2008 Mercedes-Benz SL-Class

5.5L V8

Location

Sport Empire Car Sales

60 Eastern Ave #A, Brampton, ON L6W 1X8

905-531-5370

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$24,488

+ taxes & licensing

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Used
78,000KM
Excellent Condition
VIN WDBSK71F48F138761

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 78,000 KM

Vehicle Description


AMG Sport Package | Low KMs | Power Retractable Hardtop | 5.5L V8 | Leather Interior | Heated Seats | Voice-Activated Navigation | PARKTRONIC | Xenon Headlamps | Premium Luxury Roadster




DON’T MISS OUT ON THIS BEAUTIFUL 2008 MERCEDES-BENZ SL550 AMG SPORT PACKAGE WITH LOW KILOMETRES FOR ONLY $24,488 PLUS HST & LICENSING. POWERED BY A SMOOTH AND POWERFUL 5.5L V8 ENGINE! This well-equipped luxury roadster combines timeless styling, exhilarating performance, and open-air driving at the touch of a button. Loaded with premium features including a POWER RETRACTABLE HARDTOP, AMG SPORT PACKAGE, LEATHER INTERIOR, HEATED POWER SEATS WITH MEMORY, COMMAND INFOTAINMENT SYSTEM WITH VOICE-ACTIVATED NAVIGATION, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, MULTIFUNCTION STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL, PARKTRONIC PARKING SENSORS, XENON HEADLAMPS, REMOTE KEYLESS ENTRY, PREMIUM ALLOY WHEELS, AND SO MUCH MORE!


RECENT MAINTENANCE DONE: OIL CHANGE, PROFESSIONALLY DETAILED, ALL FOUR BRAKE PADS AND ROTORS REPLACED.




BUY WITH TRUST AND CONFIDENCE FROM AN ONTARIO REGISTERED DEALER. CALL TODAY AT 905-531-5370 TO BOOK AN APPOINTMENT.


Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror

Exterior

Heated Mirrors
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Navigation System
Satellite Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Convertible Hardtop
Bluetooth Connection
Seat-Massage

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Sport Empire Car Sales

Sport Empire Car Sales

Lot1

60 Eastern Ave #A, Brampton, ON L6W 1X8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-531-XXXX

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905-531-5370

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$24,488

+ taxes & licensing>

Sport Empire Car Sales

905-531-5370

2008 Mercedes-Benz SL-Class