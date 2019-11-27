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2010 Honda Pilot

4WD 4dr Touring

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2010 Honda Pilot

4WD 4dr Touring

Location

Vault Motors

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3

905-450-3030

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  • 269,872KM
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  • Listing ID: 4391775
  • Stock #: 1153
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

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     VAULT MOTORS  

DRIVE IN PERFECTION 

Telephone 905-450-3030

26 Bramsteele Rd 

Brampton, ON L6W 1B3 

www.vaultmotors.ca

HOURS:

Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM

Sunday 11:00AM TO 4:00PM

Safety
  • Fog Lights
  • Security System
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Side Airbag
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
  • Multi-Zone A/C
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Rain sensor wipers
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • MEMORY SEAT
  • 3RD ROW SEATING
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • dvd player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Windows
  • Sunroof/Moonroof
  • Rear Window Defroster
Security
  • Vehicle Anti-Theft System
Additional Features
  • Navigation System
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Center Arm Rest
  • Parking Sensor
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Automatic Headlight
  • Electronic Stability Control
  • Rear Windows Wiper
  • Dual impact Airbags
  • Leather Steering Wheels

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