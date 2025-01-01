Menu
<p>2010 TOYOTA CAMRY LE EDITION GOOD IN SHAPE NO RUST ON VEHICLE, GOOD MILEAGE, EQUIPPED WITH 4CYLINDER ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION, RADIO FM, AM, CD PLAYER, AUX INPUT, 16 INCH FACTORY STEEL RIMS, COMES CERTIFIED AND 90 DAYS BUMPER TO BUMPER SHOP WARRANTY.</p>

2010 Toyota Camry

142,000 KM

$11,900

+ taxes & licensing
2010 Toyota Camry

LE

2010 Toyota Camry

LE

Location

Hansen Truck and Car Sales

5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6

905-463-0928

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,900

+ taxes & licensing

Used
142,000KM
Good Condition
VIN 4T1BF3EK3AU527801

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 142,000 KM

Vehicle Description

2010 TOYOTA CAMRY LE EDITION GOOD IN SHAPE NO RUST ON VEHICLE, GOOD MILEAGE, EQUIPPED WITH 4CYLINDER ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION, RADIO FM, AM, CD PLAYER, AUX INPUT, 16 INCH FACTORY STEEL RIMS, COMES CERTIFIED AND 90 DAYS BUMPER TO BUMPER SHOP WARRANTY.

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
CD Player
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Exterior

Automatic Headlights

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Knee Air Bag
Conventional Spare Tire

Hansen Truck and Car Sales

Hansen Truck and Car Sales

5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6
$11,900

Hansen Truck and Car Sales

905-463-0928

2010 Toyota Camry