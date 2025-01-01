$11,900+ taxes & licensing
2010 Toyota Camry
LE
2010 Toyota Camry
LE
Location
Hansen Truck and Car Sales
5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6
905-463-0928
Certified
$11,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey - Light
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 142,000 KM
Vehicle Description
2010 TOYOTA CAMRY LE EDITION GOOD IN SHAPE NO RUST ON VEHICLE, GOOD MILEAGE, EQUIPPED WITH 4CYLINDER ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION, RADIO FM, AM, CD PLAYER, AUX INPUT, 16 INCH FACTORY STEEL RIMS, COMES CERTIFIED AND 90 DAYS BUMPER TO BUMPER SHOP WARRANTY.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Exterior
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Hansen Truck and Car Sales
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Hansen Truck and Car Sales
Hansen Truck and Car Sales
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-463-XXXX(click to show)
905-463-0928
Alternate Numbers647-401-6131
+ taxes & licensing>
905-463-0928