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2012 Hyundai Veloster

3dr Cpe NAVI, BACKUP CAMERA, SUNROOF

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2012 Hyundai Veloster

3dr Cpe NAVI, BACKUP CAMERA, SUNROOF

Location

Vault Motors

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3

905-450-3030

  1. 4812225
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$6,995

+ taxes & licensing

  • 164,699KM
  • Used
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  • Listing ID: 4812225
  • Stock #: 00030
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

WELL MAINTAINED, SPORTY, ONTARIO VEHICLE! NAVI! BACKUP CAMERA!


CAR FEATURES, ALLOY WHEELS, HEATED SEATS, KEYLESS ENTRY, POWER SEATS, POWER WINDOWS, PANORAMIC SUNROOF, LEATHER INTERIOR, TOUCH SCREEN ENTERTAINMENT, BLUETOOTH, AM/FM/AUX/BLUETOOTH, DIMENSION SOUND SYSTEM, BACKUP CAMERA, NAVIGATION, PUSH BUTTON START, PADDLE SHIFTERS, CRUISE CONTROL, MULTIFUNCTION STEERING WHEEL!


VEHICLE REGISTERED IN ONTARIO


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     VAULT MOTORS  


DRIVE IN PERFECTION 


 


Telephone 905-450-3030


26 Bramsteele Rd 


Brampton, ON L6W 1B3 


www.vaultmotors.ca


HOURS:


Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM


Sunday 11:00AM TO 4:00PM

Safety
  • Fog Lights
  • Security System
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Side Airbag
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
  • Multi-Zone A/C
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Sunroof/Moonroof
  • Rear Window Defroster
Security
  • Vehicle Anti-Theft System
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Cloth Interior
  • Entertainment System
  • Center Arm Rest
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Electronic Stability Control
  • Rear Windows Wiper
  • Dual impact Airbags

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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