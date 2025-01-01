$9,900+ taxes & licensing
2013 Mazda CX-5
FWD 4dr Auto GS
Location
Hansen Truck and Car Sales
5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6
905-463-0928
Certified
$9,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 224,000 KM
Vehicle Description
2013 MAZDA CX5 EDITION HAS A BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CD PLAYER, AUX INPUT, ALLOY WHEELS, GOOD BOOT SPACE IN TRUNK, PUSH BUTTON START, KEYLESS ENTRY, POWER MIRROR, POWER CENTRAL LOCK, SUNROOF, 4 CYLINDER ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, COMES CERTIFIED AND 90 DAYS BUMPER TO BUMPER SHOP WARRANTY.
