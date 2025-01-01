Menu
<p>2013 MAZDA CX5 EDITION HAS A BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CD PLAYER, AUX INPUT, ALLOY WHEELS, GOOD BOOT SPACE IN TRUNK, PUSH BUTTON START, KEYLESS ENTRY, POWER MIRROR, POWER CENTRAL LOCK,  SUNROOF, 4 CYLINDER ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION, COMES CERTIFIED   AND 90 DAYS BUMPER TO BUMPER SHOP WARRANTY.</p>

2013 Mazda CX-5

224,000 KM

$9,900

+ taxes & licensing
2013 Mazda CX-5

FWD 4dr Auto GS

12964895

2013 Mazda CX-5

FWD 4dr Auto GS

Location

Hansen Truck and Car Sales

5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6

905-463-0928

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
Good Condition
VIN JM3KE2CE0D0115188

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  Mileage 224,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Comfort

Sunroof / Moonroof

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

Email Hansen Truck and Car Sales

Hansen Truck and Car Sales

Hansen Truck and Car Sales

5 Hansen Rd., Brampton, ON L6W 3H6
905-463-0928

