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2013 RAM 1500

4WD Quad Cab Sport 5.7 V8 HEMI NO ACCIDENTS!

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2013 RAM 1500

4WD Quad Cab Sport 5.7 V8 HEMI NO ACCIDENTS!

Location

Vault Motors

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3

905-450-3030

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$18,999

+ taxes & licensing

  • 181,409KM
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  • Listing ID: 4566486
  • Stock #: 1099
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder

IMMACULATE TRUCK, 4X4! CHROME WHEELS! LINED TRAY! 5.7 V8 HEMI!

NO ACCIDENTS! VERY CLEAN INTERIOR! SMOKE FREE!

TRUCK FEATURES, CLEAN EXTERIOR WITH NO DENTS OR SCRATCHES, CLEAN INTERIOR, BEDLINER, RUNNING BOARDS, SMARTBEAM HEADLIGHTS, AC/HEAT, AM/FM/SAT/AUX/BLUETOOTH, TOUCH SCREEN MEDIA INTERFACE, MULTIFUNCTION STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL, LED INTERIOR LIGHTING, POWER FOLDING MIRRORS, PUSH TO START, ACTIVE GRILLE SHUTTERS, DUAL REAR EXHAUSTS!

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We are OMVIC registered and a member of Used Car Dealer Association.

     

     VAULT MOTORS  

DRIVE IN PERFECTION 

Telephone 905-450-3030

26 Bramsteele Rd 

Brampton, ON L6W 1B3 

www.vaultmotors.ca

HOURS:

Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM

Sunday 11:00AM TO 4:00PM

Safety
  • Fog Lights
  • Security System
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Passenger Airbag
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Xenon Headlights
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
  • Multi-Zone A/C
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Tow Package
  • Rain sensor wipers
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • MEMORY SEAT
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Security
  • Vehicle Anti-Theft System
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • Auto Dimming Mirrors
  • Entertainment System
  • Center Arm Rest
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Automatic Headlight
  • Electronic Stability Control
  • Dual impact Airbags
  • Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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