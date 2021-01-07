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2015 BMW 3 Series

80,219 KM

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Vault Motors

905-450-3030

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2015 BMW 3 Series

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4dr Sdn 335i xDrive AWD, M-PACKAGE,LEATHER,NO ACCIDENTS

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2015 BMW 3 Series

4dr Sdn 335i xDrive AWD, M-PACKAGE,LEATHER,NO ACCIDENTS

Location

Vault Motors

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3

905-450-3030

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80,219KM
Used
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  • Listing ID: 6534378
  • Stock #: 77776442

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 80,219 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS, WELL MAINTAINED VEHICLE!! ONTARIO VEHICLE,LEATHER..GRAY EXYTERIOR WITH BLACK LEATHER INTERIOR... M-SPORT PACKAGE, LOCAL ONTARIO VEHICLE, CARFAX AVAILABLE, FINISHED IN GREY EXTERIOR ON BLACK LEATHER INTERIOR, THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 335XI GT COMES LOADED WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH, HERMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, POWER SEATS, DUAL CLIMATE CONTROL, ALLOY WHEELS AND MUCH MORE. 


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www.vaultmotors.ca


26 Bramsteele Rd


Brampton, ON L6W 1B3


Telephone 905-450-3030


Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM


 

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Power Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Child-Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
POWER SEAT
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Xenon Headlights
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Climate Control
Multi-Zone A/C
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Rain sensor wipers
Remote Trunk Release
Cup Holder
Heated Seats
Leather Seats
MEMORY SEAT
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Sunroof/Moonroof
Rear Window Defroster
Vehicle Anti-Theft System
Wood Trim Interior
Premium Audio
Auto Dimming Mirrors
Navigation System
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Night Vision
Hill Ascent Control
Center Arm Rest
Parking Sensor
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Electronic Stability Control
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels
Disability Equipped

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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