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2015 Nissan Sentra

NO ACCIDENT . ALLOY WHEELS, EXCELLENT CONDITION 10/10

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2015 Nissan Sentra

NO ACCIDENT . ALLOY WHEELS, EXCELLENT CONDITION 10/10

Location

Vault Motors

26 Bramsteele Rd Unit 1, Brampton, ON L6W 1B3

905-450-3030

  1. 4460748
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Contact Seller

$9,250

+ taxes & licensing

  • 147,651KM
  • Used
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  • Listing ID: 4460748
  • Stock #: 1177
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

SERVICE HISTORY:   AT NISSAN DEALERSHIP

THIS VEHICLE IS IN  EXCELLENT CONDITION 

NO ACCIDENT

EXTERIOR PAINT 10/10 NO RUST

INTERIOR CONDTION 10/10  NON SMOKER VEHICLE

FEATURES:

ALLOY WHEELS / KEYLESS ENTRY / POWER SEATS / POWER WINDOWS / SUNROOF / BOSE AUDIO SYSTEM / LEATHER INTERIER 

VEHICLE REGISTRATED IN ONTARIO

 

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-PROFESSIONALLY CLEANED INSIDE AND OUT 

-CAR PROOF HISTORY REPORT PROVIDED WITH EACH VEHICLE

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Telephone 905-450-3030

26 Bramsteele Rd 

Brampton, ON L6W 1B3 

www.vaultmotors.ca

HOURS:

Monday to Saturday: 10:00AM TO 7:00PM

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Power Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
  • Child-Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • tilt steering
  • Cup Holder
Seating
  • Heated Seats
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • Navigation System
  • BACKUP CAMERA
  • Cloth Interior
  • Entertainment System
  • Center Arm Rest
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Automatic Headlight

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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